Pendelrände uurija: Eesti tööandjad ei taha Soomest naasnud «pehmosid»

«Tema üllatus oli hästi suur, kui ta oma sünnipäeva hommikul läks tööle ja sel hommikul oli tal vastas teatri direktor lillebuketiga ja kogu kollektiiv oli ülesrivistatud. Ja see hetk läks talle tohutult hinge. Just see mõte, et ta tõesti on üks kollektiivist, ükskõik mis tööd ta teeb. Ma kuulen seda oma intervjuudes hästi tihti – kuidas eestlased, kes Soome lähevad, tunnevad, et neid tõesti väärtustatakse seal.»

Kuid Telve kuulis intervjuudes seda, et Eestis tööandjad ei ole vahel huvitatud Soomest naasvaid eestlasi tööle võtma, sest nad on «pehmeks» läinud – et nad tahavad «teab mis suuri asju.» «Palgaküsimus on üks asi, aga nad nõuavad ka puhkusepäevi ja vanematoetusi ja mis kõik veel. Et nad on harjunud sellega, et neid on õigused töötajatena,» rääkis Telve.