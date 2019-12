GRAAFIK ⟩ Hiina on ühes olulises valdkonnas kääbus

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetel on maailma keskpankade valuutareservide maht kokku 11 triljonit dollarit, millest USA dollareid on 6,7 triljonit dollarit ehk 62 protsenti valuutareservide osakaalust. Teisel kohal on 2,2 triljoni dollari ehk 20 protsendiga euro ning Hiina renminbi (vabalt konverteeritav jüaan) maht reservina on vaid 0,2 triljonit dollarit moodustades 1,9 protsenti reservvaluutade osakaalust.