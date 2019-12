Martin Helme: II samba muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega

«Oleme algusest peale teadnud, et teeme vajalikku ja õiget asja, nüüd on meil ka kindlus, et reform on põhiseadusega valdavalt kooskõlas ning väheseid riske, mis seda ohustavad, saab mõne muudatuse abil vähendada,» märkis Helme. «Nii mahuka reformi puhul on loomulik, et keegi ikka leiab, et tema õigusi on riivatud, kuid tervikuna Eesti inimesed reformist võidavad.»