Väga hea elu meelitab välismaalasi: sellist Eestist me tahtsimegi

Eesti inimeste palgad kasvavad kiires tempos juba teist kümnendit järjest, mis on kogu maailmas harukordne. Tööhõive on ajaloolises ja Euroopa tipus ning aina enam tuleb Eestisse tööle välismaalasid. Kuid jõukus pole ainus põhjus, miks Eestis on hea elada. Lisaks puhas õhk ja vesi, lihtsalt ligipääsetav loodus ning hea elukorradlus. «Sellist Eestist me tahtsimegi,» ütles Postimehe majandustoimetuse juht Harry Tuul.