Ericsson sai USAs üle miljardi dollari trahvi

USA prokuröride andmeil on Ericsson tunnistanud aastaid väldanud korruptiivset tegevust viies riigis oma positsiooni kindlustamiseks sealsetel telekomiturgudel.

«Ericssoni korruptiivses tegevuses osalesid kõrge taseme juhid. See kestis 17 aastat vähemalt viies riigis ning kõik see oli väär katse suurendada kasumit,» ütles Ühendriikide justiitsministeeriumi osakonnajuhataja Brian Benczkowski.

Ericsson ootas suuri trahve, sest oli juba varem teatanud, et pani kõrvale 12 miljardit krooni ehk 1,2 miljardit dollarit, et katta USA korruptsioonijuurdluse kulu.

Ettevõte on tunnistanud korduvat eksimist ärieetika vastu ja muu hulgas puudulikku sisekontrolli.

Ericsson on möönnud ka, et suunas kümneid miljoneid dollareid Hiina ametiisikute kingitusteks, reisideks ja meelelahutamiseks, et võita lepinguid riigiettevõtetega.