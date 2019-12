Otse Postimehest ⟩ EKI: näha on majanduskasvu pidurdumist

EKI direktor Marje Josing selgitas, et tarbijahindade langemine on inimestele küll meelepärane uudis, aga majanduse tervist selle põhjal hinnata on raske. «Rohkem tasub vaadata aastast hinnamuutust,» lausus Josing.

Tarbijahinnaindeksi muutus oli novembris võrreldes oktoobriga –0,2% ja võrreldes eelmise aasta novembriga 1,8%, teatas statistikaamet.

Küll aga nentis majandusteadlane, et üldiseid järeldusi saab ikka teha. Marje Josing selgitas, et kiire majanduskasvuga tõusevad inimeste kindlustunne ja palgad, ent samal ajal kasvavad ka hinnad. «Reeglina kehtib seos, et majanduskasvu aeglustumisel hinnad odavnevad või hinnakasv aeglustub. Näiteks mina näen majanduskasvu pidurdumist. Kolmanda kvartali majanduskasv tundus küll väga ilus, aga kui me natuke süveneme, siis rolli mängisid väga paljuski erakordsed tegurid. Kui tervikuna vaatame erinevate ettevõtlussektorite olukord Eestis, siis näiteks Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetrilt on selgelt näha, kuidas Eesti tööstusettevõtetel on läinud kuiselt turul aina raskemaks. Tellimusi on järjepidevalt vähem. Ja uued tellimused, mis tulevad, on veidi kehvema hinnaga,» lisas Konjunktuuriinstituudi juht.

Josingu sõnul ei ole näha suurt eufooriat või majanduskasvu. «Tõesti on Eestis kaks sektorit või kaks valdkonda, kus praegu võib öelda, et kindlustunne on suhteliselt hea. Nendeks on jaekaubandus ja tarbijad. Kahjuks pean ütlema, et need valdkonnad iseenesest ei ole majandust vedavad tegurid,» põhjendas EKI direktor Marje Josing.