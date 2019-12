Riik loob uue pankrotiameti

Ta jätkas, et ei tohi unustada pankrotimenetluse avaliku huvi aspekti, mis seisneb üldise ärimoraali parandamises, ausate majandussuhete loomisele innustamises, maksejõuetuse põhjuste väljaselgitamises, ühiskonna kaitsmises maksejõuetute ühingute eest ning maksejõuetuse kiirel ja korrektsel viisil lahendamises. «Avaliku huvi tagamise eest peaks seisma aga eelkõige riik. Teatud osas on riik seda ka juba teinud luues pankrotimenetluseks vajaliku õigusraamistiku ja korra. Samas on praktikas suureks probleemiks varatud võlgnikud, kellel pole vahendeid isegi pankrotimenetluse läbiviimiseks. Varatute ühingute pankrotimenetluse läbiviimine ettevõtluskeskkonna kaitseks on kaalukat avalikku huvi vääriv ka rahvusvaheliste seisukohtade kohaselt,» selgitas Padu.