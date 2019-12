Listeeriabakteriga võitlev M.V.Wool koondab kõik 125 töötajat

Ta rõhutas, et ükski nende valmistoode pole ületanud Euroopa Liidus kehtestatud listeeria piirnormi, samuti on VTA avalikusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit on ohutu. Lisaks pole teadaolevalt ükski inimene haigestunud Eestis listeeriabakteri tüvesse ST1247, mida peetakse ohtlikuks.

Ta lisas, et VTA ülesanne on selgitada, kuidas on nende drastilised sammud seotud rahva tervise või toiduohutusega olukorras, kus listeeriabakter on üldlevinud ja esineb kõikjal looduses.

VTA on varem avaldanud 30-leheküljelise põhjaliku ettekirjutuse , kus nad selgitavad, miks nad M.V.Wooli tehased kinni panid. VTA on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid ja surmasid põhjustanud listeeriatüve ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.

M.V.Wooli tehastele on kehtestatud listeeria nulltolerants, kuid sellest hoolimata on ka pärast tehastes toimunud suurpuhastust leidnud VTA listeeriat. Ettevõte saab alusta taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht on kõrvaldatud.

Kuri bakteritüvi

VTA on ainuüksi sel aastal avastanud M.V.Wooli Harku tehasest listeeriabakterit 18 ja Vihterpalu tehases 8 korral. Amet on leiud saatnud sekveneerimisele – selle käigus määratakse bakteri konkreetne tüvi – ning leidnud 35 korral (kõik tooted ja tehaseleiud mitme aasta jooksul kokku-toim), et tüveks on ST1247. VTA vaatas samamoodi sisse ka varem tehtud proovidesse ning tegi järelduse, et kurja juureks kuulutatud tüvi on tehastes pesitsenud juba enam kui kaks aastat.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) saatis tänavu märtsis VTA-le kirja, kus seisis, et just see tüvi on viies Euroopa riigis põhjustanud 15 haiguspuhangut, mille käigus on inimesed hukkunud. See on tõsine asi. ST1247 peetakse kõrgema patogeensusega tüveks, millel on võrreldes teiste sarnastega suurem võimalus ellu jääda ja kasvada. Seetõttu peetakse seda tihti ohtlikumaks kui teisi listeeriatüvesid.