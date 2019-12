Eesti firma ehitab Riiga 100-meetrise pilvelõhkuja

Uuel 91-meetrisel kõrghoonel on 23 korrust ja põrandapinda 20 000 ruutmeetrit. Maja hakatakse ehitama järgmise aasta teises pooles, rääkis Directi juhatuse liige Vitali Kõllomets Läti meedias.

«Meie arvates on Riia ärikinnisvara turul palju kasutamata potentsiaali. Ehkki ärihooneid on küll ja veel, napib just kvaliteetset büroopinda,» ütles Kõllomets.