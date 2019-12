Tuntud tantsukool sai kohtus vahevõidu

Nii Harju maakohus kui ka ringkonnakohus andsid õiguse tantsukoolile selgitades, et kuna fonogrammide avalik esitamine toimub õppeasutuse vahetus õppeprotsessis, siis on seaduses toodud erandi eeldused täidetud. Riigikohtu tsiviilkolleegium kinnitas, et kuna MTÜ Urban Style on registreeritud huvikool, siis laieneb neile teose vaba avalikku esitamist ja fonogrammide üldsusele suunamist võimaldav erand sarnaselt teiste haridusasutustega, kus õppimine ja õpetamine toimub õppekava alusel.