Saaremaa plaanib toetada Kuressaare-Stockholmi suvist lennuliini

Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on huvilised lennuliini käivitamiseks olemas. «Hea meel on tõdeda, et Rootsis on võialikud huvilised lennufirmade näol olemas, kes on valmis teatud toetuse korral lennuliini Kuressaare ja Stockholmi vahel avama,» rääkis Kallas.