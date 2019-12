Ministeerium Rail Balticust: seis on pingeline, aga saame valmis

Kaunissaare ütles, et eesmärk on teha seda projekti üks kord ja hästi, mitte hiljem vigu parandada. «Mööname, et mõned tegevused on graafikust maas ja ajakava on küll pingeline, aga elluviidav. Me teeme selle jätkuvalt tööd, et raudtee valmiks 2026. aastal,» lisas ta.