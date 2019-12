Statistikaamet: tänavune põllumajandustoodang kerkib miljardi euroni

Taimekasvatustoodang moodustab kogumahust 473,4 miljonit eurot, mis on aastavõrdluses 35,3-protsendine kasv. Kõige suurem osakaal – 24,6 protsenti ehk 116,7 miljonit eurot – on kogunäitajas nisu ja speltanisu toodangul, selgub statistikaameti prognoosist.

Loomakasvatustoodangu kogumahu prognoos on 421,9 miljonit eurot, mida on 5,1 protsenti enam kui mullu. Seejuures on loomakasvatuse vallas 243,7 miljoni euro juures kõige suurem piimatootmise tulu, järgneb 75,7 miljoni euroga seakasvatuse tulu.