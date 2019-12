Janar Holm: Rail Balticu rong ei sõida edasi, kui piilupart tukub

Holm rõhutas, et kuidagi ei tohi tekkida olukord, kus meil on mõne aasta pärast valmis küll Ülemiste reisiterminal, Pärnu reisiterminal ning mõned raudteesillad, kuid puudub raudtee nende vahel ning piisav raha selle ehitamiseks. «Samuti ei tahaks mõelda stsenaariumile, kus Rail Baltic lõpeb süda-Euroopa poolt vaadates Das Baltikumi pealinnas Riias. Riia ja Helsingi vahel oleks aga üks isoleeritud ääremaa, provints,» ütles ta.

Selleks, et Eestiga seda ei juhtuks, on Holmi sõnul vajalik väga tugev poliitiline tahe ja toetus. «Riigikontroll rõhutas juba 2017. aastal tehtud ülevaates, et Rail Balticu puhul on algusest peale otsuste tegemisel olnud määraval positsioonil geopoliitilised kaalutlused,» ütles ta.