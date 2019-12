Postimehe endiste töötajate värbamisäpp MeetFrank tõstis investoritelt poolteist miljonit eurot

Värbamisäpp MeetFrank viib tipptalendid anonüümselt ettevõtetega kokku. Rakendus tugineb sellistele andmetele nagu palgasoov, oskused ja kogemused ning aitab uue asukohast sõltumatu tööleasumise funktsiooni abil lahendada mittevastavusi tööandjate vajaduste ja tööotsijate oskuste vahel.

«Talendid on valmis õige pakkumise nimel kolima, kuid tavaliselt neil ei teki üldse seda võimalust. Töövõimalused väljaspool isiklikku ökosüsteemi on tihtipeale ligipääsmatud ning talendid üle kogu maailma ei teagi, millised võimalused neil on. Seetõttu jäävad suurepärased ettevõtted ilma ka parimatest töötajatest, sest nad ei tea, kuidas nendeni jõuda,» ütles Kaarel Holm, MeetFranki tegevjuht. «Meie soov on viia inimesed kokku ettevõtetega, kellega nende väärtused, vaated ja püüdlused kattuvad. Praegu on tööotsimine ja värbamine liialt asukohapõhine ega keskendu parimate talentide leidmisele,» jätkas Holm, kes enne MeetFranki asutamist töötas Postimehes.

MeetFrank äpi vaade FOTO: MeetFrank

Rakenduse kasutajatelt ei nõuta töökohale kandideerimisel täisnime ega muude isikuandmete esitamist. Ettevõtte eesmärk on tuua tööturule läbipaistvust, esitledes selgelt töötasu puudutavat infot ning aidates passiivsetel tööotsijatel hinnata oma võimalusi ilma käesolevat tööandjat tööotsingust teavitamata.

«MeetFrank on ehitanud suurepärase platvormi ning me usume, et see muudab märkimisväärselt viisi, kuidas talendid liiguvad ja üle kogu maailma eri töökohtadele asuvad. Tööandjad saavad otsida talente geograafilistest piiridest ja valdkondadest sõltumatult ning see on andekate töötajate ligimeelitamisel kriitilise tähtsusega,» ütles Filip Popovic investeerimisfirmast Enern VC. «Otsustasime MeetFranki investeerida, sest neil on suurepärane meeskond, võimekus jätkuvalt kasvada ning nad on välja arendanud tehnoloogia globaalse värbamissüsteemi põhjalikuks muutmiseks,» lisas Filip Popovic.

Tänaseks on MeetFrank kaasanud investeeringuid 2,45 miljoni euro ulatuses ning neil on 265 000 kasutajat. Ettevõtte suurimad turud on Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa.