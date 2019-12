Kraanid valla ⟩ Väiketootjad saavad järgmisel aasta pruulida 2,5 korda rohkem õlut

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluva Erki Savisaare sõnul on seadusemuudatuse eesmärk suurendada väikeõlletootjate konkurentsivõimet suurtootjatega. «Väikeste pruulikodade arv on alates 2013. aastast jõudsalt kasvanud ning nõudlus nende toodete järele on suur nii välisriikides kui ka kodumaal. Praeguseks on aga pruulikodadel kasvupiir ees, mistõttu on vajalik kehtestada uus tootmismahu piir väikeõlletootjatele, et nad saaksid jätkuvalt aktsiisisoodustust müües oma tooteid Eestis,» ütles Savisaar.