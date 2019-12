Väikesadama arendajad mõisteti kriminaalses kokkumängus süüdi

Ta lisas, et ebakõlasid Rannaaugu sadama ehitusel tehtud tegelike tööde ja esitatud arvete vahel nägid kohtud ka varasemas haldusvaidluses põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametiga (PRIA).

«[Seega] on ringkonnakohtu süüdimõistev otsus soodustuskelmuse süüdistuses igati loogiline ja ootuspärane. Prokuratuuri jaoks on oluline võit seegi, et ringkonnakohus mõistis sadama ehitajalt välja enam kui 170 000 eurot kriminaaltulu ning maksumaksjalt välja petetud raha jõuab riigikassasse tagasi,» märkis Tuulemäe.