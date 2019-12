Skandaal aasta tagasi: Eesti Energia on valitsuse ähvardamise teel korduvalt oma tahtmist saanud

Aasta tagasi lahvatas mitmes mõttes sarnane skandaal. Mullu novembris teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski, et riigifirma Eesti Energia dikteerib seadusandlust. Ta tõi konkreetse näite, kuidas riigifirma sai valitsuse ähvardamise teel loa Narvas puitu põletada.

«Ütlesin, et Eesti Energia dikteerib selle valdkonna seadusandlust. See väide põhineb minu kogemusel valitsuse liikmena. Ehk kõige markantsem, aga kaugeltki mitte ainus näide, on Rõivase teise valitsuse ajal toimunud valitsuskabineti arutelu elektrituruseaduse teemal,» rääkis Ossinovski.

Ta jätkas: «Majandusminister Kristen Michal tõi ettepaneku lubada puidu masspõletamist Narva ahjudes, millele SDE on aastaid tugevalt vastu seisnud. See on olnud Eesti Energia pikaajaline soov, ning nagu ikka, toetas seda ka üldkoosoleku ülesannetes toonane rahandusminister Sven Sester.»

Mis Ossinovskit üllatas, oli see, et kabinetinõupidamisele olid kutsutud Eesti Energia tollane nõukogu esimees Erkki Raasuke ja juhatuse esimees Hando Sutter. «Kui hakkas tunduma, et valitsus ei suuda selles eelnõus kokkuleppele jõuda, tõusis Eesti Energia esindaja püsti ja ütles, et valitsus peab otsustama täna ja Eesti Energia kasuks. Kui täna õhtul ei anna valitsus kinnitust, et tulevikus saab puid Narvas ahju ajada, siis hommikul tulevad Eesti Energia audiitorid ning hindavad Auvere jaama 200 miljoni euro ulatuses alla, ning siis, kallid poliitikud, ei saa te enam dividende ja peate taas firma aktsiakapitali kasvatama,» kirjeldas endine minister seda.

Sisuliselt tähendab see Ossinovski sõnul seda, et valitsus, kelle ülesanne on tagada aus konkurents energiaturul, oli pandud riigiettevõtte poolt sundseisu. «Pean sellist olukorda Eesti ettevõtluskeskkonnale ja demokraatiale ohtlikuks. Just seepärast tuleks Eesti Energiast eraldada, aga säilitada riigi omandusse, jaotusvõrk ning suunata kontsern tegelema oma põhiülesande ehk põlevkivi väärindamisega,» lõpetas Ossinovski.

Skandaal vaibus

Reformierakondlane Kristen Michal vastas toona Jevgeni Ossinovski süüdistustele, et Eesti Energia dikteeris elektrituruseadust, öeldes, et tema hinnangul oli vaidlus küll tuline, aga survestamist polnud.

Reformierakondlane Kristen Michal meenutas, et elektrituruseadus oli tõesti energeetikas suurte huvide põrkumiskoht. «Majandusvaldkonnas see ju ei üllata, peaaegu tavaline tööpäev. Mis siiski oli kaunis tähelepanuväärne, et SDE poolt peatas hetkeks energeetika eelnõu Jevgeni Ossinovski, ehk sotsiaalvaldkonna minister,» rääkis Michal.

«Korduvalt tuli tema ja IRLi osapooltega pidada kompromissi otsimise läbirääkimisi, ka peaministri juures ning valitsuskabinetis vaielda. Olime edukad, tulemuse saime, puidu tarvitamine Narva jaamades ehk Eesti Energias sai lae, millest üle tuli valitsusel kontrollida selle mõju puiduturule ning, et ei tekiks moonutusi. Hundid söönud, lambad terved,» rääkis Michal.

Samuti tõdes ta, et arutelu juurde olid rahandusministeeriumi poolt kutsutud ka Eesti Energia esindajad, kuid Michali sõnul ei saa seda surveks pidada, kui kutsujaks oli nende üldkoosolek. «Erkki Raasukese nägu võis väljendada arutelu kuulates tema valulikke mõtteid, mis ilmselgelt polnud sel hetkel just sotsiaaldemokraatlikumad,» lisas ta.

Michali sõnul tegeles Ossinovski ja SDE aktiivselt energeetikaga ja nende vastaspoolel tegutses Eesti Energia, kellel olid omad huvid. «Just murega, mis saab ettevõttest, kes on riigieelarvesse iga aasta panustamas raha, mis katab olulisi kulutusi. Oleks imelik ja ootamatu, kui Eesti Energia üldkoosolek, st rahandusminister, teeks suu seinapraoks ja istuks nagu mutt valitsuses ega kaitseks oma valdkonna huve argumentidega,» ütles Michal.