Sandor Liive virtuaalne elektrijaam kaasas raha ja läheb välisturgudele

Gridio 2.0 kaasas kapitali Eesti investeerimisfirmadelt Sunly, United Angels VC ja Hausers Grupp ning Singapuris põhinevalt Decacorn Capitalilt. Hanschmidti sõnul kasutab Gridio uut kapitali, et oma tehnoloogiat edasi arendada ja esimese välisturuna liikuda Soome turule, tähistades sellega uut etappi oma plaanides aidata maailmal üle minna süsinikuvabale elektrisüsteemile, teatas idufirma.

«Kui elektriturul on võimsusest puudu, näiteks tuulepargid on vähese tuule tõttu seiskunud, vähendab Gridio märkamatult mõneks sekundiks või minutiks koduste elektriseadmete, esialgu boilerite ja elektrikütte tarbimist. See aitab ära hoida voolukatkestusi, ning kodutarbijad saavad oma paindlikkuse eest tänu Gridio teenusele lisatulu,» märkis ettevõte.