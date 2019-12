Põllumehed korraldavad Toompeal meeleavalduse

Üleminekutoetuste eesmärgiks on osaliselt kompenseerida Eestile Euroopa Liidu (EL) eelarvest eraldatud väiksemaid põllumajandustoetusi. Eesti otsetoetuste tase on seejuures EL-is kõige madalam.

Täna Brüssel, homme Toompea

Avalikus pöördumises Euroopa Ülemkogu presidendile Charles Michelile, Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile rõhutatakse taas, et Balti riikide põllumeeste otsetoetuste tase on alates Euroopa Liiduga liitumisest 2004. aastal olnud kõige madalam terves ühenduses, ulatudes viimastel aastatel vaid 54-60 protsendini keskmisest.

«See on pannud Baltimaade põllumehed väga ebavõrdsesse konkurentsi ülejäänud Euroopa Liidu põllumajandustootjatega. Samas, kui Baltimaade põllumehed peavad saama hakkama Euroopa Liidu kõige madalamate otsetoetustega, on meie tootmiskulud klimaatiliste olude tõttu ühed kõrgemad – Eestis 129 protsenti, Lätis 113 protsenti ja Leedus 112 protsenti liikmesriikide keskmisest,» ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Juba 2013. aasta veebruaris toimunud Euroopa Ülemkogul otsustasid riigi- ja valitsusjuhid ühehäälselt, et hiljemalt 2020. aastaks peavad kõik liikmesriigid saavutama ühtse põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoetuste taseme vähemalt 196 euroni hektari kohta jooksevhindades. 2020. aastal on Eesti otsetoetuste tase arvutuslikult aga umbes 175 eurot, samas kui Euroopa Liidu keskmine toetus ulatub umbes 260 euroni.

Eesti, Läti ja Leedu põllumehed on korraldanud Brüsselis 2018. ja 2013. aastal ühiseid meeleavaldusi, et protesteerida ebaõiglaste toetustasemete vastu. Baltimaade ebaõiglaselt madalate toetustasemete põhjuseks on asjaolu, et hüvitiste arvutamise aluseks on võetud Balti riikide taasiseseisvumise järgsed põllumajanduse mõõna-aastad, mil lisaks väikestele saakidele oli madalseisus ka põllumajanduslik maakasutus.