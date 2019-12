Swedbanki eksjuht läheb tööle rahapesuga võitlevasse idufirmasse

Rahapesu tõkestav Eesti idufirma kaasas kaks miljonit dollarit

Salvi investor N26 asutaja Maximilian Tayenthali sõnul sai investeerimisotsuse kaalukeeleks Salvi meeskonna kogemus. «Nad on töötanud rahapesu tõkestamise eesliinil viimased kümme aastat ning mõistavad valdkonna probleeme läbi ja lõhki. See avaldub ka toote puhul. Nii on ehitatud lahendus, mis on lihtne ning uskumatult efektiivne,» rääkis ta.