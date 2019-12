Tarmo Soomere: põlevkiviõli tootmine on julgeoleku seisukohast vajalik

«Kaasaegne ühiskond on muutunud äärmiselt haavatavaks. Kui haavatavaks, nägime mõni nädal tagasi Võrus. Me oleme harjunud ja eeldame, et tuled jäävad põlema, elektritramm viib meid laiali ja eletrirong viib meid koju,» ütles Soomere.

«Praktiliselt kogu tsivilisatsioon - side, varustus, elektriautode laadimine ja bensiinijaamade töö baseerub sellel, et vahelduvvool on koguaeg olemas, mitte ainult vahel. See on riikliku julgeoleku küsimus,» lisas ta.

Soomere tõi näitena Saksamaa, kus tema hinnangul käsitletakse elektrivõrke ja elektri tootmist tõsise julgeolekuteemana. «Saksamaa parimad eksperdid elektrivõrkude osas on Bunderswehri akadeemias (sõjaväekool, toim.). Saksamaa peab elektrit julgeoleku elementaarküsimuseks. Kas see nii on ka poliitikas väljendunud, ma ei tea,» kommenteeris ta.

«Väiksel riigil nagu Eesti on elutähtis omada teatavaid võimekusi. Me elame ajal, kus ei saa päris kindel olla, et Lähis-Idast naftavool jätkub või gaasikraane idas kinni ei keerata. Selles situatsioonis on võimekus toota oma vedelkütust riigile suur konkurentsieelis,» toonitas Soomere. «Seda võimekust ei pea ilmtingimata realiseerima, aga selle puudumine teeb meid haavatavaks.»