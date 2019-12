Maksuamet lükkas Helme väited ümber: töömehe palkamisel peab ka eraisik maksud tasuma

«Kui eraisikust tööandja võtab endale eraisikust töötaja, peab ta töötaja registreerima töötamise registris ning töötajale tehtud väljamaksed deklareerima ja maksud tasuma. Töösuhte puhul on tööandja kohustatud sotsiaal- ja tulumaksu kinni pidama. Meie kodulehel on täpsemalt kirjas, millised on eraisikust tööandja kohustused,» selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Ta jätkas, et kui tegemist on võlaõigusliku teenuse osutamisega (käsunduslepinguga), mille puhul töötaja on iseseisev teenuse osutaja, siis tekib tulumaksukohustus töötajal endal, kuid sotsiaalmaksu peab aga ka siis tasuma tööandja, samuti kinni pidama kohustusliku kogumispensioni makse.

«Seega - ka eraisikust tööandja ja eraisikust töötaja suhte puhul on maksude tasumise kohustus tööandjal,» ütles Liivamägi.

«Kuna eraisikute puhul oli praktikas näha, et teadmised enda kui tööandja kohustustest olid väga madalad, sai loodud ettevõtluskonto süsteem, et muuta maksude tasumine eraisikute vahelistelt tehingutelt lihtsaks ja mugavaks. Ettevõtluskontot kasutades on maksukohustus töö tegijal. Kindlasti on siin maksutahte kontekstis veel suur töö teha, et inimesed teaksid ja oleksid valmis maksud tasuma, kui neil on lapsehoidja, töömees või mõni muu eraisikust abiline,» lisas Liivamägi.

Minu asi ei ole anda hinnanguid konkreetselt rahandusministri sõnadele. Mida saan öelda, et meie roll on tagada riigis maksukuulekus, mistõttu me tegelemegi läbivalt selle sama maksutahte teemaga, nende teenustega ja siis seal all ka järelevalvega. On kahetsusväärne, kui siis konkreetselt ehitaja kas jättis maksud maksmata, siis keegi teine ehk meie kõik siin maksame tema vanemate pensioni, tema erakorralise arstiabi ja tema laste kooliraha eest. Ma arvan, et ühiskondlik surve pluss nende teadmistega, kuidas on lihtne õigesti käituda, nii saaks seda olukorda õigele rajale suunata. Sellise töö tegijate jaoks on loodud ettevõtluskonto, kus iga inimene saab väga lihtsasti oma ettevõtluses teenitava eraisikult eraisikule tulu tasutud saada nii, et kõik maksud on makstud ja seaduse silmis on kõik korrektne ja see on väga lihtne. Me ei tea mis seal (Helme ja töömehe vahel – toim) konkreetselt toimus, mul on seda selles mõttes raske kommenteerida. Valdur LaidMaksu- ja tolliameti peadirektor

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid. FOTO: Tairo Lutter

Rahandusminister jättis maksud tasumata

Eile riigikogus II pensionisamba muudatuste esimesel lugemisel ütles rahandusminister Martin Helme muu hulgas, et palkas endale abiks töömees Urmase, kes pole ilmselt kunagi makse maksnud.