Lemetti saab ministeeriumist 40 000-eurose lõpparve

Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Anne-Liisi Mändmets selgitas, et Lemetti lõpparve koosneb kolmest hüvitisest. Puhkusehüvitise summa on 9020,08 eurot. Sellele lisandub ametist vabastamise hüvitis, mille suurus on kantsleri kuue kuu põhipalk ehk 28 312,5 eurot. Lisaks saab Lemetti 3133,32 eurot hüvitist ametist vabastamise etteteatmise aja mittejärgimise eest. Seega kokku on lõppearve brutosumma 40 465,9 eurot.