Martin Helme vastulause: süüdi on mustalt töötav töömees

Pärast artikli ilmumist Postimehes andis Helme sotsiaalmeedias selgituse. «Kui mul käib abimees, keda ma paar päeva kasutan, siis sõlmin ma temaga suulise käsunduslepingu ja annan lõpus kokku lepitud summa. Maksud selle pealt peab maksma tema. Kui ta seda ei tee, rikub ta seadust, aga see ei ole minu probleem. Ütlesin seda ka puldist, aga seda ajakirjanikud raporteerida ei taha millegipärast,» kirjutas Helme.

Tegelikult avalikustas Postimees kohe ka Helme selgituse, et maksukohustus on töövõtjal.

Nimelt teatas rahandusminister Martin Helme eile riigikogus, et tema heaks töötanud töömees Urmas pole ilmselt kunagi makse maksnud ega hakka seda ka tegema, kuid tema eest tuleb ühiskonnal ikkagi tulevikus hoolt kanda.

«Ma ehitasin maal maja ja siis kutsusin sinna appi endale aeg-ajalt ühte töömeest nimega Urmas. Urmas oli selline mees, kes minu meelest ei ole päevagi töötanud niimoodi, et tal oleks maksud makstud, ja keda absoluutselt ei huvita, mis ta pensionist saab,» rääkis Helme II pensionisamba muutmise esimesel lugemisel.

«Kui ta 3–4 päeva oli töötanud, siis ta läks juba sõpradega kuhugile seda oma ränka tööd kuidagi lõõgastama. Loomulikult, kui ta siis lõpuks pensioniikka jääb, hakkab ta saama seda kõige väiksemat, kõige vaevasemat pensionit, aga ta on eluaeg harjunud piskuga läbi ajama. Küsimus ju selles asendusmääras ja küsimus kõiges selles, mida me teeme nende inimestega, kes ise oma tuleviku peale ei mõtle – mis me nendega ikka teeme, teeme täpselt seda, mis me tänasel päeval teeme: nälga ei lase surra,» rääkis Helme pensionidebatis.

Hiljem lisas Helme, et ta ei tea, kas tema töömees Urmas on maksud maksnud või ei, sest see on juba töömehe kohus. «Mina oma töömehelt ei küsi, kas ta tuludeklarit täidab või mitte. See on ikka tema ülesanne oma tulu deklareerida,» lisas ta vastates Heiki Kranichi küsimusele.

Endine rahandusminister ja opositsiooni kuuluva Reformierakonna riigikogu liige Jürgen Ligi kommenteeris kohe teravalt sotsiaalmeedias, et üks asi, miks ministrid tsiviliseeritud riikides tagasi astuvad, on ümbrikupalga maksmine. «Martin Helme teatas äsja riigikogule, et maksis oma maja ehitamisel ümbrikupalka Urmase nimelisele töölisele,» kirjutas Ligi otse riigikogu saalist. «Mees polla kunagi ametlikult tööl käinud. Rahandusministrina propageeris Helme ühtlasi eluviisi, kus pensioni- ja ravikindlustuse eest maksu ei maksta. See tähendavat lihtsalt piskuga ära elamist tulevikus. Sama seisukoht on tal muidugi kogu pensionisüsteemi suhtes - inimene ise teab.»