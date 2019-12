President Kaljulaid pankadele: varsti jääte ilma meie kõikide ärist

«Võime täna öelda, et olukorras, kus majandus on endiselt globaalne, on pangad tõmbumas pigem iseendasse ja koduturgudele keskendumas. Õnneks on maailmas olemas fintech,» rääkis Kaljulaid. Ta tervitas kõiki fintech ettevõtjaid, tänu kellele on tema hinnangul e-residentsus elus ja saame e-residentidele ausalt silma vaadata ja öelda, et milleks teile suured pangad.