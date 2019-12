Investoreid üllatas Coopi kesine tulemus

Tellijale

Investor Kristi Saare ütles, et arusaadavalt oleks pank tahtnud, et IPO maht täituks, kuid märkijate arvu vaadates on tulemus ikkagi väga muljetavaldav. Coop Pank on ise öelnud, et probleemiks oli institutsionaalsete investorite vähene huvi, mille taga võisid olla muu hulgas rahapesuskandaalid. «Seda ei saa alahinnata, et pangandussektori kohta tuleb uudiseid ning ka Coopi puhul tõusis küsimus, et kas tuleks rahapesuskandaali uudiseid oodata. Eks see ikka mõjutab emissiooni tulemust,» ütles ta.