M.V.Wooli võimalus: osad keelud võivad peagi kaduda

Tellijale

Täna toimus Tallinna Halduskohtus istung, kus arutati M.V.Wooli taotlust tagada firmale esialgne õiguskaitse. Sisuliselt tähendab see, et päevapealt kogu tootmise lõpetanud ja kõik inimesed sundpuhkusele saatnud ettevõte nõuab kohtult, et VTA lubaks neil osade tegevustega siiski jätkata. Praegu ei tohi nad mitte midagi teha.

Eesti üht suurimat ja vanimat kalatööstust esindava vandeadvokaat Allar Jõks sõnul on ettevõtte täielik sulgemine radikaalne abinõu, mis viitaks justkui sellele, et Eesti on humanitaarkatastroofi äärel. «Nii see tegelikult ei ole,» jätkas ta, juhtides tähelepanu, et tänavu pole kurja juureks peetavasse listeeriabakteri tüvesse ST1247 ükski Eesti inimene haigestunud. Euroopas on olnud siiski kolm haigusjuhtu.