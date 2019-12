Tellijale

Eesti üht suurimat ja vanimat kalatööstust M.W.Wooli esindava vandeadvokaadi Allar Jõksi sõnul on ettevõtte täielik sulgemine radikaalne abinõu, mis viitaks justkui sellele, et Eesti on humanitaarkatastroofi äärel. «Nii see tegelikult ei ole,» jätkas ta, juhtides tähelepanu, et tänavu pole kurja juureks peetavasse listeeriabakteri tüvesse ST1247 ükski Eesti inimene haigestunud. Euroopas on olnud siiski kolm haigestunut, kellest kaks on hukkunud. Jõksil on kohtule mitu ettepanekut.