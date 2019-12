Kasutatud riiete turuplats sai Leedu esimeseks ükssarvikuks

Ettevõtte tegevjuht Thomas Plantega selgitas, et viimases voorus kaasatud raha kasutatakse laienemisele ja palkamisele. Ta lisas, et praegu puudub plaan börsile minekuks. Vintedi käive kolmekordistus 2018. aastal, ulatudes 32,9 miljoni euroni, kuid ettevõtte puhaskahjum neljakordistus, ulatudes 42 miljoni euroni.

«Me teame, et see ärimudel töötab, et see pakub kasutajatele väärtust ja võib olla kasumlik,» sõnas Plantenga. «Siiski keskendume kindlalt oma kasvu kiirendamisele kogu Euroopas ja oma klientidele parima võimaliku toote pakkumisele ning seega suurendame oma investeeringuid selle kasvu toetamiseks,» lisas ta.