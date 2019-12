GRAAFIK ⟩ Kohvi hind on teinud suure tõusu

Kui veel oktoobri keskel oli Arabica kohvi börsihind alla dollari nael, siis tänaseks on see tõusnud veerandi võrra, 1,19 dollarini. Viimase kahe nädalaga on kohvi börsihind kallinenud 13 protsenti.

Hinnad on tõusnud tänu Arabica kohvi laoseisu kahanemisele, mille põhjuseks on äärmiselt suurest kuivusest tingitud kehv saak Hondurases, kes on suuruselt Arabica tootja maailmas.

Ehkki Honduras annab alla 10 protsendi globaalsest Arabica kohvitoodangust, on see üheks olulisemaks tarnijaks Kontinentidevahelisel börsil (Intercontinental Exchange ehk ICE), kus Arabica kohviga kaubeldakse ning Hondurase kohvil on seetõttu kohvi hinnale ebaproportsionaalselt suur mõju.

Kohvikauplejad näevad, et laoseisu vähenemise tõttu on turule tulnud uusi suuri institutsionaalseid investoreid.

Ilm pole probleemiks mitte üksnes Hondurases, vaid ka kõige suuremates Arabica tootjamaades nagu Brasiilia ja Peruu, kus on samuti tavalisest vähem vihma.

Möödunud kuul prognoosis Rahvusvaheline kohviorganisatsioon, et 2019-20 aasta hooajal kahaneb kohvitootmine 0,9 protsenti, 167,4 miljoni kotini (60 kg). Kahanemine toimub peamiselt Arabica arvelt, mille tootmine kahaneb 2,7 protsenti.