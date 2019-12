Fotod ⟩ M.V. Wooli toetajad korraldasid Toompeal meeleavalduse

Facebooki gruppi on tehtud hulgaliselt postitusi, kus soovitakse Mati Vetevoolule ja tema perekonnale jõudu ning vastupidamist. Grupi liikmete postitustest kumab läbi meelsus, et riiklik järelevalvaja VTA kiusab tublit pereäri. Loodetakse, et uus minister ja kantsler «lõpetavad selle omavoli».

Praeguseks on grupis 4099 liiget. Meeleavalduse eestvedaja on M.V. Wooli töötaja Katrina Allikmaa, kes ütles videopöördumises, et lavale on toodud tehase töötajate riided, et avaldada toetust töötajatele, kes on jäänud tehase sulgemise tõttu tööst ilma.