Swedbankis saab nüüd Balti aktsiatega tasuta kaubelda

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul saavad panga kliendid nüüd fondidesse ja väärtpaberitesse investeerida ning oma portfelli hoida tasuta. «Soovime muuta investeerimise kogu Baltikumis kättesaadavamaks. Euroopa standarditega võrreldes ei ole säästmis- ja investeerimiskultuur Balti turul kuigi kõrgel tasemel. Kui kohustuslikud pensionifondid välja jätta, investeerib vaid 8% Baltikumi töötavast elanikkonnast vabatahtlikesse pensionifondidesse ning alla 1% investeerib aktiivselt aktsiatesse või fondidesse. Võrdluseks Rootsis omab finantsinvesteeringuid koguni 80% elanikest,» selgitas Ulla ning lisas, et samas on näha, et huvi investeerimise vastu järjest suureneb ning kasvab ka teadlikkus.

Tehingutasud on panga hinnangul olnud alati üheks takistuseks investeerimistegevuses, eriti alustavatele investoritele. Seepärast on Swedbank otsustanud lõpetada Balti aktsiaturul kõigi tehingutasude rakendamise internetipangas. Lisaks on klientidele tasuta Swedbank Grupi poolt hallatavate fondidega tehingute tegemine. Eraisikutele on nüüd haldustasuta ka kuni 30 000-eurose portfelli hoidmine. Kuni 30 000 eurost portfelli omab 95% praegustest Swedbanki investoritest.