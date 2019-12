Novatours võtab üle ootamatult Eestist lahkunud konkurendi

Aurinko pidi turult lahkuma

Eestis 18 aastat tegutsenud Aurinko reisifirma teatas sügisel, et lahkub Eesti turult. Põhjuseks tõi ettevõte, et Soome emafirma Aurinkomatkat OY on pühendunud jätkusuutlikule tegevusele ja kasumlikkusele ning püüab pidevalt parandada tõhusust ja tootlikkust. Ettevõtte majandustulemused näitavad samuti, et Aurinko OÜ kukkus eelmisel aastal 9,8 miljoni eurose müügitulu juures ligi 744 000-eurosesse kahjumisse.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg tõdes oktoobris Aurinko turult lahkumise plaane kommenteerides, et turule tulnud uued tegijad on suurendanud konkurentsi ja avaldanud survet puhkusereiside hindadele. «2012. aastal ühendas Aurinko oma reisifirmad ühe kaubamärgi alla, kuid tundub, et see muutus ei toonud neile loodetud edu. Ettevõtte põhiturg ja klientuur on firma algusest saati olnud Soome ja soomlased. Austame Aurinko otsust lahkuda Eestist ning soovime neile jätkusuutlikku arengut Soomes,» ütles Riisberg oktoobris.