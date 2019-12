Viis aastat e-residentsust: programm on toonud Eestile 31 miljonit

Seejuures rõhutas ta, et tegu on riikliku programmiga, mis ei edenda ainult majandust, vaid ka pehmet võimu ja julgeolekut.

E-residentsuse programm sai 1. detsembril viieaastaseks. «Väga palju on tehtud ja midagi täiesti unikaalset on käima pandud. Jätkugu meil seda hullumeelset arvamust, et ka avalikus sektoris saab start-upi teha, arendada ja panna see lõpuks ka tulu tooma,» ütles president Kersti Kaljulaid.