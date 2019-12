Graafik: Eesti pensionärid on rikaste riikide seas ühed kõige vaesemad

Eestis on Lõuna-Korea järel OECD suuruselt teine suhtelises vaesuses elavate pensionäride osakaal, näiteks kui Lõuna-Koreas on suhtelises vaesuses elavaid üle 65-aastaseid inimesi umbes 44 protsenti, Eestis 35 protsenti, OECD riikide keskmine on aga 14 protsenti, selgub lõppeval nädalal avaldatud OECD pensioniülevaatest.