PRFoodsi kasum kasvas neli korda

Ettevõtte juht Indrek Kasela nentis börsiteates, et tulemused näitavad, et eelmisel majandusaastal alustatud ümberkorraldused on andnud tulemusi. Aruandeperioodi iseloomustas PRFoodsi sõnul üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. «Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel,» ütles Kasela.