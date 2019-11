Otsus tehtud: saared saavad uue laeva

«Soovisin näha, millist laeva eelistavad saarte elanikud ning võtsime vastu ühisotsuse, et nii Saaremaale kui Hiiumaale on parim uue laeva ehitamine,» ütles Aas, kelle sõnul oli oluline, et saarte elanikud saaksid endale soovitud lahenduse.

Omavalitsuste esindajad tõdesid ühiselt, et ollakse valmis ootama veel kolm suve, et viia praegune hea laevaühendus veelgi paremaks.

«Saarlased on täna olemasoleva praamiühendusega pigem rahul. Tipphooajal on küll järjekordi, kuid need ei ole midagi ületamatut. Pigem räägime hea teenuse viimisest väga heaks,» märkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas. «Vaadates viimaste aastate praamiühendust ja lahendusi, pole kindlasti probleemiks Saaremaa kogukonnale, et uus praam tuleb liinile kolme suve pärast.»