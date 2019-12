Ansip kiidab praeguse valitsuse ühte otsust

Ansip tõi ühe näitena välja Eurobaromeetri, mille järgi on muutnud maksud eestlaste arvates üheks kahest riigi kõige põletavamaks probleemiks. «Küsitluse vorm on selline: küsitakse kahte kõige põletavamat probleemi,» ütles ta ja lisas: «mitte kunagi varem pole küsitletud toonud kõige põletavama probleemina välja makse. See on tekkinud Jüri Ratase valitsuse ajal.»

Eurosaadik võttis oma ettekande kokku terava kriitikaga praeguse koalitsiooni suunal. «Maksude etteaimatavus on ära kaotatud. Raske on mõista millist kasu on toonud viimaste aastate eksperimendid riigieelarve ja maksudega. Eestis on juhtumisprobleem ja selle juhtimisprobleemi nimi on Jüri Ratas.»