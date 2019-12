Suur ülevaade: Tallinna tuleb väike Hollywood

Teine asi on see, et enamik voogedastusettevõtteid on aru saanud, et kohalikule turule tuleb sisu toota kohapeal. Praeguseks, minu teada, on enamik Euroopa stuudiod hõivatud kõigi suurte – HBO, Amazon Prime, Netflix – toodanguga. Kui tekib üks siseruum juurde, kus saab sarju või filme filmida, on see kindlasti filmimaailmas väga oodatud, sest vabu stuudioaegu on vähe. Kui sa tahad mingeid sarju filmida, näiteks kuni kuus kuud, siis sellist võimalust on siin lähipiirkonnas raske leida. Siia stuudio loomine on nõudluse rahuldamine.

Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Gren Noormets tulevase filmilinnaku asukohas Paljassaares. FOTO: Sander Ilvest

Mis on meie eelis võrreldes lähinaabrite Läti ja Leeduga? Saan aru, et ka Leedus on vastu panna oma stuudio?

Seal on sellised väikesed tehnilised nüansid. Kuna kõigi teiste lähipiirkonna stuudiote näol on tegemist konkurentidega, siis ma väga ei tahaks öelda, mis neil halvasti on ja mis meil paremini. Igaühel on oma eripärad. Meie oma saab olema spetsiaalselt ehitatud stuudio. Päris palju on lähipiirkonnas stuudioid, mis on mingist teisest hoonest ümber ehitatud stuudioks, mis määrab neile piirangud (näiteks postivahed, lagede kandevõime jne). Meie saame kõike nullist projekteerida, nii nagu vaja on.

Miks tuleb lagede kõrgus just 14 meetrit? Miks mitte 16 või 12? Mille põhjal see määratleti?

Ühelt poolt projekteerimistingimused, mis kinnistul ees on. Teisalt ei ole mõtet hooneid liialt kõrgeks ajada, sest dekoratsioonide ja valguse paigutamine käib laest riputades ja mida kõrgem see lagi on, seda pikemate kinnitite otsas need asjad rippuma peavad. 14 on aga rohkem, kui lähipiirkonnas teistel stuudiotel ette näidata on. Tavakõrgus on siin piirkonnas 8 ja 12 meetri vahel. Olen käinud mitmes erinevas stuudios uurimas, et mida teha ja mida mitte teha, ning kõrgus on üks asi, millest alati räägitakse.

Gren Noormets FOTO: Sander Ilvest

Sellest võiks natuke veel rääkida, mida stuudiote ehitamisel teha ja mida mitte teha.

Väga palju väikesi detaile on. Näiteks sissepääsu uste suurus, et kui suure veokiga saab stuudiosse sisse sõita, kas saab stuudiost otse läbi sõita või on mingi kurv vaja läbida jne. Ventilatsioon ja jahutus on tähtsad ja vaja hästi läbi mõelda. Ülioluline on kiire ja võimas andmeside, et vajadusel saaks teha otsesaateid. Ning andmevahetuse kiirus üldse, et kui siin näiteks filmitakse miski ära, siis saaks kiiresti saata selle postproduktsiooni teisele mandrile, kust siis saadetakse klipp sama kiiresti tagasi kordusvõteteks, kui on tarvis.