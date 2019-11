Kaks ettevõtet said börsilt hoiatuse, kolmandale kirjutati välja trahv

Lisaks sai kogumis hoiatuse ka AS Silvano Fashion Group. Probleemiks oli nimelt asjaolu, et Silvano FG uueks nõukogu liikmeks valiti 3. mail Triin Nellis, kuid info tema tausta kohta avaldati nädal hiljem, 10. mail. Lisaks sai ettevõtte hoiatuse selle eest, et avaldas 26. mail esimese kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande, kuid ei täpsustanud piisava põhjalikkusega majandustulemuste muutusi.