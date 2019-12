Hekoteki juht palgatõusust: leitakse võimalusi, kuidas ametnikele rohkem maksta

Vaatamata sellele, et analüütikud ootasid kolmandas kvartalis 2,5 kuni 3 protsendi suurust majanduskasvu, teatas statistikaamet eile, et majandus kasvas 4,2 protsenti. Laiemalt vaadates ütles Einpaul, et majanduse tsüklilisus on normaalne ja kui Eestis räägitakse, et varsti peaks langus tulema, siis tegelikult võib see lihtsalt olla normaalne lainetus.

«Kui me siin Soome lahe ääres genereerime ja mõtleme, et kriis tuleb, siis küll see kriis ka tuleb,» ütles ta. Negatiivsena ehk võimaliku languse mõjutajana näeb ta poliitikute suhtumist ning suurprojektide peatamist. «Üldine trend majanduses on pigem allapoole, sest tundub, et Eesti on valmis ehitatud. Meil pole vaja ei tselluloositehast ega Rail Balticut. Varem või hiljem jääb meil sellise mentaliteediga majandus seisma,» ütles ta.

Teise suure kriitikana näeb Einpaul avaliku sektori kiiret palgakasvu. Selle aasta kolmandas kvartalis oli brutopalga kasv 8,2 protsenti, kuid riigile kuuluvates asutustes kasvas keskmine palk üle 10 protsendi. «Ametnikud ju olulist lisandväärtust ei loo, aga nemad veavad palgakasvu ja see ei ole tegelikult õige. Avalik raha on siuke raha, mille laiali jagamisest unistatakse. Vaikselt leitakse võimalusi, kuidas seda raha ametnikele rohkem maksta,» ütles ta.