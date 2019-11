Ülemiste keskuse juht: neljanda kvartali müük tuleb erakordne

Kolmanda kvartali 4,2-protsendiline majanduskasv ületas tugevalt analüütikute ootusi, kes prognoosisid veel nädala keskel, et Eesti sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasv jääb alla 3 protsendi.

Pärnits ütles, et majandusnäitajad ei kajastu koheselt jaekaubanduses. «Näiteks kui oli majanduskriis ja tööstussektor kukkus, siis kaubandus vedas veel pool aastat välja. See on lõpp-raha kulutamine,» sõnas ta.

Pärnitsa sõnul olid oktoober ja november väga head kuud. «Neljanda kvartali tulemus tuleb meil tugev. Tundub, et kasv on tõesti erakordselt suur ning Ülemistel on ikka ääretult hästi läinud võrreldes eelmise aasta sama ajaga,» lisas ta. Pärnits ütles, et kasvu taga on keskuse meelelahutuse osa ja kaubanduse areng. « Samas rääkides teiste kaupluste esindajatega, olen kuulnud, et ka neil läheb väga hästi,» ütles ta.