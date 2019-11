T1 plaanib juba ehitust: kauplused tehakse spaaks ja bowlinguks

Selle aasta esimese üheksa kuuga ligi kolm miljoni eurot kahjumit teeninud T1 jaoks on olnud ava-aasta keeruline ning selle aja jooksul on keskusest lahkunud mitu kauplust ja toidukohta. Uksed on kinni pannud näiteks Mahemarket, Suva suka-sokipood, Juustukuningad, Wild Woman, NoaNoa. Toidukohtadest on uksed sulgenud Väikese Gruusia, Wingo Xprs, Fafas ja Waksal Ekspress.

Keskuse särav täht on viimase korrusel asuv meelelahutuskeskus Sky Park ning edust inspireerituna plaanib T1 panna vaba-aja veetmisele veel rohkem rõhku. «Täna tegeleme sellega, et tahaksime kolmanda korruse ühe ala muuta täiskasvanutele mõeldud vabaaja veetmise piirkonaks, kus ühe komponendina oleks sees spaa,» rääkis Remmelkoor. Ta lisas, et tervele perekonnale mõeldud suurte basseinidega spaad ehitada ei saa, sest olemasolevad struktuurid ei peaks projektile vastu, kuid väiksemaid mullivanne annab rajada küll. «Insenerid praegu vaatavad, kas see on võimalik, ning kui on, siis me tahaksime selle plaani ellu viia,» ütles Remmelkoor.

Ta lisas ka, et võimalik rentnik on küll silmapiiril, kuid rohkem praegu veel avada ei saa, sest kõik otsused sõltuvad tehnilisest poolest ehk sellest, kas ümberehitus on võimalik või mitte.

Küsimusele, kas plaanis on lisada ka muid meelelahutusasutusi, näiteks kasiinosid, vastas Remmelkoor, et seda mitte, kuid teoreetilised läbirääkimised käivad bowlinguga. «Bowlingu suund on aktiivselt arenemas ja Eesti olemasolevad saalid on eelmise põlvkonna omad. Tänapäeval on võimalik bowlingusaal teha visuaalselt palju atraktiivsemana. Kogu projekt on aga tehniliste lahenduste taga. Peab vaatama, kas tehnilised struktuurid kannatavad,» ütles ta.

Vaatamata sellele, et ehituse võimalikkus on veel küsimärgi all, on keskus hakanud juba poode kolmandalt korruselt välja kolima.«Oleme juba vaikselt ümberkorraldusi teinud ja tegemas,» ütles Remmelkoor. Küsimusele, mis juhtub siis, kui selgub, et konstruktsioonid ei võimalda ehitust, vastas ta, et olemas on nii vaitant «A» kui «B.» « Ärme veel detailidesse lasku. Aasta lõpuga peaks vastused selged olema,» ütles Remmelkoor.