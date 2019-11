Tellijale

See Tänupüha-järgne tava on aastakümneid vana ning poodnikel põhimõtteliselt viimane võimalus müüa maha eelmise hooaja tooted selleks, et massid saaksid varakult jõuludeks osta head-paremat.

USAst on must reede jõudnud koos teiste tarbimishullustega ka meie paesele kodukamarale. Viimastel aastatel on musta müügi populaarsus kasvanud nii, et reklaame vaadates jääb mulje, et tänaseks on see saanud päris arvestatava mõõtme.