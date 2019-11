Facebookis kogub hoogu «Usume M.V.Wooli» grupp

Omaaegse sotsiaalmeedia fenomeni, «Usume Andrus Veerpalu» grupi eeskujul loodud poolehoidjate initsiatiiv sündis 26. novembril, päev pärast Veterinaar- ja toiduameti (VTA) otsust sulgeda Eesti suurima kalatootja M.V.Wooli tehased Harkus ja Vihterpalus. Eesti mõistes enneolematu otsuse tagajärjel tuli saata 150 inimest koheselt sundpuhkusele.

Mati Vetevoolu perefirma toetusgrupi algataja teatas seepeale Facebookis: «Head toetajad, jagagem seda gruppi ja kutsugem kõiki liituma. Õiglus tuleb seada jalule!» Mõne päevaga on grupi liikmete arv küündinud pea 1700ni.

Gruppi on tehtud hulgaliselt postitusi, kus soovitakse Mati Vetevoolule ja tema perekonnale jõudu ning vastupidamist. Välja on pakutud ka meeleavalduse korraldamist, Mati Vetevoolu Aasta Kodanikuks nimetamist ja VTA igakülgset kohtusse kaebamist. Samuti soovitatakse poest ostetud M.V.Wooli tootega pilti teha ja see toetuse märgiks sotsiaalmeediasse üles laadida.

Paljudest kommentaaridest kumab läbi meelsus, et riiklik järelevalvaja VTA kiusab tubli pereäri. Loodetakse, et uus minister ja kantsler «lõpetavad selle omavoli». Viidatakse ka Vahur Kersna ülipopulaarsetele lugudele küsimusega, et «kus on tõendid, et Vahur Kersna sai bakteri M.V.Woolist? Kui tõendeid ei ole, siis Vahur Kersna laimab.»

Üks inimene soovitab, et võib olla peaks M.V.Wool ajutiselt rajama tootmise hoopis Lätti, kuna seal saavad nad rahulikult tootmisega jätkata, ilma, et keegi neid kiusaks.

VTA on avaldanud 30-leheküljelise põhjaliku ettekirjutuse, kus nad selgitavad, miks nad M.V.Wooli tehased kinni panid. VTA on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid ja surmasid põhjustanud listeeriatüve ST1247 hävitamiseks pole olnud piisavad.