Üllatav kasv ⟩ Eesti majanduse hoog oodatust palju kiirem

Eesti SKT suurenes tänavu kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4,2 protsenti, jooksevhindades SKT oli 7 miljardit eurot. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKT suurenes võrreldes eelmise kvartaliga 1 protsendi võrra. Võrreldes 2018. aasta kolmanda kvartaliga suurenes see näitaja 4,1 protsenti, teatas statistikaamet reede hommikul.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina arvas veel kolmapäeval, et kolmanda kvartali majanduskasv jääb 2,5 protsendi lähedale. Ta selgitas, et majanduse üldine kindlustunne jätkas möödunud kvartalis halvenemist, tööstussektori tootmismahtude langus süvenes ning ehituse tootmismahud vähenesid.

LHV majandusanalüütik Kristo Aab ütles seejuures teisipäeval BNSile, et usutavasti aeglustus kolmandas kvartalis majanduskasv selgelt. Tema prognoosis, et kolmandas kvartalis jääb kasv 3 protsendi juurde või veidi alla selle ning aasta lõpus aeglustub veelgi.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm leidis, et kolmanda kvartali kasvutempo ootuseks võiks aastavõrdluses olla 2,8 protsenti. Ta märkis, et seda mõjutavad muude tegurite kõrval mõõdukamad eksporditulud ja kahanev majanduskindlustunne. «Energeetika ja ehitussektor ei panusta kasvu ning töötlevast tööstuses on tellimused ja ootused selgelt allapoole.»