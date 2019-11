Tellijale

Hololei, kes töötab komisjonis transpordi peadirektoraadi peadirektorina, rääkis täna raudteetrassi pidulikul nurgakivi asetamisel , et suured taristuprojektid nagu Rail Baltic kubisevad probleemidest ja vastuoludest. «Tuleb kriitiline hetk, see lahendatakse, aga järgmine on juba ootel. Nii see käib,» ütles ta.

Küsimuse peale, et kas 62 Rail Balticu keskorganisatsiooni töötaja murekiri on seni suurim kriis projekti ajaloos, vastas ta, et vaevalt küll. «Kui ma päris ausalt ütlen, siis me liigume peagi ehitusfaasi, mis on tegelikult palju keerulisem ja komplekssem kui projekteerimine ja ettevalmistamine. Seetõttu ma usun, et neid kriitilisi momente hakkab nüüd veelgi rohkem tulema,» tunnistas Hololei.