SEB: konfliktid suurte majanduste vahel pole vabakaubandust lämmatanud

Bergvalli sõnul sõltub majanduskasvu toibumine ja jätkumine paarist põhilisest globaalsest küsimusest. «Näiteks, kas Hiina-USA kaubanduslepe võiks tekitada mõlemas riigis jälle kasvutrendi? Kui tõsise surve all on Saksamaa majandus? Kuigi hetkel tundub, et aktsiaturud lõpetavad käesoleva aasta tugevamas positsioonis kui möödunud aastal, siis kas seda on võimalik korrata ka järgmisel aastal olukorras, kus võtmetähtsusega intressimäärasid pole enam võimalik alandada,» rääkis Bergwall Nordic Real Estate foorumil esinedes.

Rääkides kaubandussõja senistest mõjudest, tõi Bergvall välja asjaolu, et tariifide kehtestamise otsene mõju maailma majandustele on olnud kardetust väiksem. Kaubandussõda kärpis maailma teise kvartali majanduskasvu 0,5 protsenti ning kõige suurem mõju oli USA-le ja Hiinale. Kaudse mõjuna on avaldanud suuremat survet teadmatus, millised on edaspidised kaubandusreeglid, mis omakorda on viinud investeeringute vähenemiseni, sest ettevõtted ei julge riskida.

«Tasub aga märkida, et olenemata suurte blokkide konfliktidest ei ole maailm vabakaubandusele selga keeranud. Näiteks sel suvel nõustusid Aafrika Liidu liikmed käivitama omavahelise vabakaubandusala, mis ainuüksi riikide arvult on suurim maailmas. Avatud suhtumisega on jätkuvalt ka ASEAN-i riigid, organisatsiooni tänavuse iga-aastase tippkohtumise peamiseks teemaks oli sidusam majandus,» märkis Bergvall.