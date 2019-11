Skype’i eelmine omanik investeeris pool miljardit Manchester City omanikfirmasse

Tehingu põhjal on Abu Dhabi kuningliku perekonna kontrolli all oleva jalgpalliklubi City Football Club (CFG) väärtuseks 4,8 miljardit dollarit, teatas Silver Lake. Lisaks Manchester Cityle kuulub klubisse New York City Football Club ning terve rida meeskondi Austraaliast, Jaapanist, Uruguaist, Hispaaniast ja Hiinast. Käivad läbirääkimised ka edasisest laienemisest plaaniga omandada jalgpalliklubi Indiast ning staadioni ehitamisest New Yorki, kirjutab The Wall Street Journal.